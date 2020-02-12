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Соболев рассказал о причине срыва трансфера в английский клуб
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Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал, что не смог перейти в клуб Английской премьер-лиги из-за проблем с рабочей визой.В источнике
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Соболев рассказал о причине срыва трансфера в английский клуб

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