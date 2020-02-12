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Соболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛ

22-нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, арендованный до конца сезона «Спартаком», в интервью Sport24 рассказал о срыве трансфера в «Кристал Пэлас».