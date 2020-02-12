НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСоболев: Если повторю успех Холанда, это будет фантастикойСоболев рассказал, как проходит адаптация в «Спартаке»Соболев поделился впечатлением от ФедунаСоболев: боялся, что придётся петь или танцевать при ТедескоГлавноеГол Овечкина признали лучшим в истории НХЛОбъявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлонуУткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкойОлимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьерыСамуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допингеСпорт день за днемСоболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛSports.ru12Sports.ruRT на русскомODDS.ruМатч ТВГазета.RuTheUK.oneBookmaker-ratings.ruСпорт день за днемФутбол РоссииSoccer.ruSport24.ruСпорт БИЗНЕС Online22-нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, арендованный до конца сезона «Спартаком», в интервью Sport24 рассказал о срыве трансфера в «Кристал Пэлас».В источнике Комментировать2Подробнее о событии Новичок «Спартака» сообщил о срыве трансфера в английский клубРБК 10:45Соболев рассказал о причине срыва трансфера в английский клубNews.ru 09:10Соболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛСпорт день за днем 08:47рекламаЕщё по темеСоболев: Если повторю успех Холанда, это будет фантастикойСоболев рассказал, как проходит адаптация в «Спартаке»Соболев поделился впечатлением от ФедунаСоболев: боялся, что придётся петь или танцевать при ТедескоГлавноеГол Овечкина признали лучшим в истории НХЛОбъявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлонуУткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкойОлимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьерыСамуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допингеНовости