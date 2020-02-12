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Соболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛ
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22-нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, арендованный до конца сезона «Спартаком», в интервью Sport24 рассказал о срыве трансфера в «Кристал Пэлас».В источнике
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Новичок «Спартака» сообщил о срыве трансфера в английский клуб

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Соболев рассказал о причине срыва трансфера в английский клуб

News.ru 09:10
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Соболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛ

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