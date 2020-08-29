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Соболев рассказал о разговоре с Дзюбой
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Из-за конфликта между футболистами главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Соболева в расположение сборной России. Ранее сообщалось, что Черчесов не вызвал Соболева в сборную России, несмотря на улаженный конфликт с Дзюбой.В источнике
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Александр Соболев
российский футболист
Мы созвонились — некорректно говорить, каким был этот разговор. У нас были какие-то недопонимания, но мы полностью их решили, и сейчас никаких проблем нет. Можно сказать, что мы по телефону дали друг другу по рукам и закрыли этот вопрос.REGNUM08:16
С чего всё начиналось
Конфликта с капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой больше нет, об этом журналисту Нобелю Арустамяну заявил нападающий «Спартака» Александр Соболев.
РБК спорт 06:27
Подробнее о событии
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«Честно — у меня даже его номера не было. Джикия дал». Соболев — о примирении с Дзюбой, дружбе с Кокориным и извинениях Казарцева

Матч ТВ 08:02
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Соболев рассказал о конфликте с Дзюбой

Советский спорт 06:40
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Соболев заявил, что конфликт с Дзюбой, из-за которого Черчесов не вызвал его в сборную, разрешен

Sport24.ru 06:36 
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