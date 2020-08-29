Александр Соболев российский футболист

Мы созвонились — некорректно говорить, каким был этот разговор. У нас были какие-то недопонимания, но мы полностью их решили, и сейчас никаких проблем нет. Можно сказать, что мы по телефону дали друг другу по рукам и закрыли этот вопрос.

REGNUM

08:16