Соболев рассказал о разговоре с Дзюбой
Из-за конфликта между футболистами главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Соболева в расположение сборной России. Ранее сообщалось, что Черчесов не вызвал Соболева в сборную России, несмотря на улаженный конфликт с Дзюбой.В источнике Мы созвонились — некорректно говорить, каким был этот разговор. У нас были какие-то недопонимания, но мы полностью их решили, и сейчас никаких проблем нет. Можно сказать, что мы по телефону дали друг другу по рукам и закрыли этот вопрос.REGNUM08:16