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Соболев включён в основной состав «Спартака» на матч с «Ротором»
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Московский «Спартак» объявил состав на матч пятого тура чемпионата России по футболу с «Ротором» в Волгограде.В источнике
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«Ротор» — «Спартак». Стали известны стартовые составы команд

Sport24.ru 10:26 
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«Ротор» — «Спартак»: составы на матч 5-го тура РПЛ

Чемпионат 10:25
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«Спартак» огласил стартовый состав на гостевой матч против «Ротора»

Футбол России 10:23
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