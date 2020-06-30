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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»
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Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА огласила стартовый состав команды на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».В источнике
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Подробнее о событии
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ЦСКА и «Спартак» выбрали составы на дерби

Советский спорт 12:29
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ЦСКА — «Спартак». Стали известны стартовые составы

Sport24.ru 12:22 
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ЦСКА — «Спартак»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Чемпионат 12:21
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