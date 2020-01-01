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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»
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Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА огласила стартовый состав команды на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».В источнике
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