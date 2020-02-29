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Газета.RuГазета.Ru
«Динамо» и «Спартак» объявили составы на дерби
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Московские "Динамо" и "Спартак" объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Зобнин забил впервые с апреля 2019 года

Чемпионат 10:02
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Соболев — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»

Sportbox.RU 07:41
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Соболев — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»

Матч ТВ 07:41
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