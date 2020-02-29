НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеДинамо — Спартак 0:2Потасовка фанатов «Спартака» и «Динамо» в метро попала на видео«Динамо» подшутило над игроками «Спартака» перед очным матчемНовиков прокомментировал отсутствие Комличенко в стартовом составе «Динамо» на матч со «Спартаком»Футболисты «Спартака» перед дерби с «Динамо» работают в полном составеГлавное«Динамо» и «Спартак» объявили составы на дербиЦСКА в добавленное время ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом»Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в ЛахтиБиатлонистка Резцова стала четвертой в спринте на чемпионате ЕвропыГазета.Ru«Динамо» и «Спартак» объявили составы на дербиФутбол России11Футбол РоссииЕвро-футбол.руSports.ruМатч ТВГазета.RuODDS.ruLiveSport.ruMetaratingsBookmaker-ratings.ruКП - СамараСпорт-ЭкспрессМосковские "Динамо" и "Спартак" объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике КомментироватьПодробнее о событии Зобнин забил впервые с апреля 2019 годаЧемпионат 10:02Соболев — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»Sportbox.RU 07:41Соболев — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»Матч ТВ 07:41рекламаЕщё по темеДинамо — Спартак 0:2Потасовка фанатов «Спартака» и «Динамо» в метро попала на видео«Динамо» подшутило над игроками «Спартака» перед очным матчемНовиков прокомментировал отсутствие Комличенко в стартовом составе «Динамо» на матч со «Спартаком»Футболисты «Спартака» перед дерби с «Динамо» работают в полном составеГлавное«Динамо» и «Спартак» объявили составы на дербиЦСКА в добавленное время ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом»Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в ЛахтиБиатлонистка Резцова стала четвертой в спринте на чемпионате ЕвропыНовости