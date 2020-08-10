НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата РоссииКокорин не попал в заявку «Спартака» на первый матч РПЛСудьи матча «Спартак» – «Сочи» пройдут проверку на детекторе лжиРФС признал ошибку судьи в матче «Спартака» и отстранил его от работы«Спартак» сыграл вничью с «Сочи», забившим два гола с пенальтиГлавноеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата РоссииЛьюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174У футболиста «Зенита» подтвержден коронавирусОпределились все пары первого раунда Кубка СтэнлиКвят стал десятым на Гран-при 70-летия «Формулы-1» в ВеликобританииРИА НовостиСоболев посвятил гол умершей маме и расплакался на полеSport24.ru20Sport24.ruРоссийская газетаЧемпионатSports.ruСпорт-ЭкспрессBobsoccerЕвро-футбол.руГазета.RuНева СпортФАНRT на русскомГол.руФутбол РоссииMetaratingsАргументы и Факты - АлтайМатч ТВNewInformЦарьградGazeta.SPbНародные новостиФорвард московского "Спартака" Александр Соболев не смог сдержать слез после забитого гола в ворота "Сочи", который он посвятил своей умершей маме.В источнике Комментировать284Подробнее о событии Александр Соболев: «Мамуля, я исполню твою мечту. Спасибо всем за поддержку»Матч ТВ 03:52«Я буду сильным»: форвард «Спартака» Соболев обратился к умершей мамеРИА Новости 03:58Шмурнов - о желтой карточке Соболеву: это подлость со стороны КазарцеваФутбол России 04:56рекламаЕщё по темеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата РоссииКокорин не попал в заявку «Спартака» на первый матч РПЛСудьи матча «Спартак» – «Сочи» пройдут проверку на детекторе лжиРФС признал ошибку судьи в матче «Спартака» и отстранил его от работы«Спартак» сыграл вничью с «Сочи», забившим два гола с пенальтиГлавноеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата РоссииЛьюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174У футболиста «Зенита» подтвержден коронавирусОпределились все пары первого раунда Кубка СтэнлиКвят стал десятым на Гран-при 70-летия «Формулы-1» в ВеликобританииНовости