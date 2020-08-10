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Соболев посвятил гол умершей маме и расплакался на поле
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Форвард московского "Спартака" Александр Соболев не смог сдержать слез после забитого гола в ворота "Сочи", который он посвятил своей умершей маме.В источнике
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