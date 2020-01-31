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Соболев заявил, что ему не нравится сравнение с Дзюбой
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Новичок московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что ему не нравится, когда его называют сибирским Дзюбой.В источнике
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Соболев: не нравится, что называют Сибирским Дзюбой. Не надо меня с ним сравнивать

Чемпионат 07:58
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Соболев попросил не сравнивать его с Дзюбой

РИА Новости 07:49
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Александр Соболев: Не надо меня сравнивать с Дзюбой

Советский спорт 07:13 
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