Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поразил ворота тульского «Арсенала» (1:1, идет второй тайм) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Форвард отличился в дебютном матче за сочинский клуб.