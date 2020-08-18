Сочи — Рубин 1:0 (2-й тайм)

Букмекерская компания «Винлайн» открыла линию на матч 3-го тура РПЛ, в котором «Сочи» примет «Рубин». На победу сочинцев можно поставить с коэффициентом 2,45.