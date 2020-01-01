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Сочи — Спартак 1:0
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак». На 36-й минуте форвард «Спартака» Эсекьель Понсе упал в штрафной площади «Сочи».В источнике
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