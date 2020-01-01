Сочи — Спартак 1:0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак». На 36-й минуте форвард «Спартака» Эсекьель Понсе упал в штрафной площади «Сочи».