Сочи — Спартак 1:0 (Перерыв)

На 24-й минуте матча "Сочи" повел в счете, это случилось из-за автогола Павла Маслова, который неудачно выбил мяч, перебросив его через себя. Счет в игре становится 1:0 в пользу хозяев поля.