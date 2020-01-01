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Сочи — Спартак 1:0 (Перерыв)
Sports.ru
  • Sports.ru
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  • Футбол России
На 24-й минуте матча "Сочи" повел в счете, это случилось из-за автогола Павла Маслова, который неудачно выбил мяч, перебросив его через себя. Счет в игре становится 1:0 в пользу хозяев поля.В источнике
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Игрок «Спартака» Маслов забил в свои ворота в Сочи

Бомбардир.ру 14:18
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Маслов красиво забил в свои ворота, «Спартак» проигрывает «Сочи» - видео

Евро-футбол.ру 14:08
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Маслов забил автогол в игре с «Сочи». У игрока «Спартака» 7-й матч в РПЛ

Sports.ru 14:07
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