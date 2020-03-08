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«Сочи» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 8 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Урал».В источнике
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Премьер-лига. «Сочи» - «Урал». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 12:45
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«Сочи» — «Урал». Прямая трансляция

Sport24.ru 09:12
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«Сочи» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Чемпионат 06:30
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