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«Сочи» и «Химки» сыграли вничью
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Во втором туре Российской-премьер лиги (РПЛ) «Сочи» и «Химки» сыграли вничью. Матч закончился со счетом 1:1. Голы забили Кристиан Нобоа (63) — Александр Трошечкин (24).В источнике
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Капитан «Химок» Тихий: «Чувствуем себя в РПЛ комфортно. Мало у кого получится выиграть в Сочи»

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«Сочи» и «Химки» сыграли вничью

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