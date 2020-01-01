«Сочи» и «Химки» сыграли вничью

Во втором туре Российской-премьер лиги (РПЛ) «Сочи» и «Химки» сыграли вничью. Матч закончился со счетом 1:1. Голы забили Кристиан Нобоа (63) — Александр Трошечкин (24).