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Газета.RuГазета.Ru
«Сочи» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ
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"Сочи" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Берг и Классон — в атаке «Краснодара» на игру с «Сочи», Сулейманов — в запасе

Sportbox.RU 12:21
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«Сочи» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

Газета.Ru 12:15
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«Сочи» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Чемпионат 11:57
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