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«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры
Metaratings
  • Известия0:49
Матч 23-го тура пройдёт согласно расписанию. Об этом сообщил клуб "Сочи" в социальных сетях. Ранее стало известно, что шесть игроков "Ростова" заболели коронавирусом.В источнике
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