«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры

Матч 23-го тура пройдёт согласно расписанию. Об этом сообщил клуб "Сочи" в социальных сетях. Ранее стало известно, что шесть игроков "Ростова" заболели коронавирусом.