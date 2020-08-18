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«Сочи» и «Рубин» назвали составы на матч третьего тура РПЛ
Татар-информ
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В 18:00 в Сочи на стадионе "Фишт" начнется первый матч третьего тура Тинькофф Российской Премьер-лиги.В источнике
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Давиташвили и Бегич выйдут в стартовом составе «Рубина» в игре против «Сочи»

Татар-информ 10:00
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«Сочи» - «Рубин»: Давиташвили сыграет с первых минут

Kazanfirst.ru 09:58
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«Сочи» — «Рубин»: составы команд на матч чемпионата России

Чемпионат 09:58
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