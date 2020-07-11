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«Сочи» и «Спартак» объявили составы на матч чемпионата России
Bookmaker-ratings.ru
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  • Газета.Ru
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  • Спорт-Экспресс
Стали известны составы "Сочи" и московского "Спартака" на матч 28-го тура чемпионата России.В источнике
Подробнее о событии
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Кокорин готов к «Зениту». «Спартак» — к обнулению

Спорт-Экспресс 15:50
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«Сочи» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Metaratings 12:40
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«Спартак» и «Сочи» назвали стартовые составы

Sportbox.RU 12:37
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