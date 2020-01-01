ФК «Урал» проиграл «Сочи» со счетом 0:2

ФК «Урал» проиграл на выезде «Сочи» в матче 21-го тура российской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:0. Голы забилы Андрей Мостовой и Кирилл Заика.