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ФК «Урал» проиграл «Сочи» со счетом 0:2
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ФК «Урал» проиграл на выезде «Сочи» в матче 21-го тура российской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:0. Голы забилы Андрей Мостовой и Кирилл Заика.В источнике
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