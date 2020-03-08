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Газета.RuГазета.Ru
«Сочи» и «Урал» назвали составы на матч РПЛ
Газета.Ru
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"Сочи" и "Урал" назвали составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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«Сочи» выигрывает у «Урала» после первого тайма, 1:0

Bobsoccer 10:20
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Названы составы «Сочи» и «Урала» на игру РПЛ

ProstoProSport 08:44 
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«Сочи» и «Урал» назвали составы на матч РПЛ

Газета.Ru 08:37
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