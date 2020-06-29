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«Зенит» и «Сочи» не накажут Кокорина за посещение дня рождения
Телеканал Санкт-Петербург
  • 78.ru0:21
Александр Кокорин не будет наказан «Сочи» и «Зенитом» за посещение дня рождения друга и нарушение социального дистанцирования, сообщают Metaratings. Такие санкции не предусмотрены в «Сочи», куда «Зенит» отдал Кокорина в аренду до конца сезона.В источнике
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С чего всё начиналось
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с празднования дня рождения своего друга Геннадия Куропаткина.
Чемпионат вчера в 17:40
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«Сочи» и «Зенит» не накажут Кокорина за посещение дня рождения друга

Sports.ru 06:37
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«Сочи» не будет наказывать Кокорина за несоблюдение социальной дистанции

Футбол России 06:54
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«Сочи» и «Зенит» не накажут Кокорина за посещение дня рождения друга

Metaratings 06:12
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