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«Сочи» извинился перед «Ростовом» за мем со школьником в болоте
КП - Ростов-на-Дону
  • Телеканал 360°0:15
В футбольном клубе «Сочи» сожалеют о публикации картинки со школьником в болоте в преддверии матча 23-го тура чемпионата России. Об этом заявил пресс-атташе команды.В источнике
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С чего всё начиналось
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ФК «Сочи» извинился за предматчевую шутку над «Ростовом» в социальных сетях

Футбольный клуб "Сочи" принес извинения "Ростову" и его болельщикам за шуточную публикацию в Instagram перед матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Сочи" Александр Груднев. "Сочи" в пятницу на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 10:1.
ТАСС Спорт вчера в 16:44
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Футбольный клуб «Сочи» принес извинения «Ростову» за издевательскую картинку в инстаграме накануне матча

Эхо Москвы 06:32
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ФК «Сочи» извинился за шутку над «Ростовом» со школьником в болоте

Кубань 24 03:30
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«Сочи» извинился за мем про школьника в адрес «Ростова»

1rnd.ru 03:05
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