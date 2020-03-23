По информации источника, в "Сочи" намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде. В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из "Зенита". Летом Кокорин станет свободным агентом.В источнике
Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» хочет предложить нападающему Александру Кокорину полноценный контракт после истечения аренды, так как летом форвард станет свободным агентом. В этом лично заинтересован владелец «Сочи» Борис Ротенберг.