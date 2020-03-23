«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт

По информации источника, в "Сочи" намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде. В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из "Зенита". Летом Кокорин станет свободным агентом.