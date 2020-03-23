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«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт
Невские Новости
  • Piter.tv0:46
По информации источника, в "Сочи" намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде. В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из "Зенита". Летом Кокорин станет свободным агентом.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Сочи» намерен предложить Кокорину полноценный контракт

Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» хочет предложить нападающему Александру Кокорину полноценный контракт после истечения аренды, так как летом форвард станет свободным агентом. В этом лично заинтересован владелец «Сочи» Борис Ротенберг.
Чемпионат вчера в 16:17
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«Сочи» намерен предложить Кокорину полноценный контракт

Sport.ru вчера в 17:44
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«Сочи» планирует предложить Кокорину полноценный контракт

Советский спорт вчера в 17:25 
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«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт

Sport24.ru вчера в 16:41 
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