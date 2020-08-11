«Сочи» может подписать бывшего футболиста «Милана»
Александр Меркель близок к переходу в сочинский клуб Футбольный клуб "Сочи" может подписать соглашение с бывшим игроком итальянской Серии А и футбольного клуба "Милан" Александром Меркелем. Казахстанский футболист выступал за именитый итальянский клуб с 2009 года по 2011.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Меркель близок к переходу в «Сочи». Летом казахстанский футболист стал свободным агентом. Меркель выступал за «Милан» в 2009–2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за € 6,5 млн.