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«Сочи» может подписать бывшего футболиста «Милана»
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Александр Меркель близок к переходу в сочинский клуб Футбольный клуб "Сочи" может подписать соглашение с бывшим игроком итальянской Серии А и футбольного клуба "Милан" Александром Меркелем. Казахстанский футболист выступал за именитый итальянский клуб с 2009 года по 2011.В источнике
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С чего всё начиналось
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Экс-хавбек «Милана» близок к переходу в «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Меркель близок к переходу в «Сочи». Летом казахстанский футболист стал свободным агентом. Меркель выступал за «Милан» в 2009–2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за € 6,5 млн.
Чемпионат вчера в 16:48
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«Сочи» не может заявить Меркеля, у которого изъяли паспорт Казахстана

Metaratings 13:43
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Меркель был лишен паспорта Казахстана. «Сочи» хотел заявить его так, чтобы обойти лимит

Sports.ru 13:33
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Источник: «Сочи» хочет заявить Меркеля как казахстанца, но у него нет нужного паспорта

Чемпионат 13:21
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