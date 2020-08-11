Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Меркель близок к переходу в «Сочи». Летом казахстанский футболист стал свободным агентом. Меркель выступал за «Милан» в 2009–2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за € 6,5 млн.