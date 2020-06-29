НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
«Сочи» накажет Кокорина за нарушение правил клуба
Телеканал Санкт-Петербург
  • Телеканал Санкт-Петербург
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Вести.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Sportbox.RU
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Нева Спорт
  • Футбол России
  • Аргументы и Факты
  • Невские Новости
  • Петербургский дневник
  • Спорт день за днем
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Спорт уик-энд
  • Чемпионат
  • FootballHD
  • МР7.ру
«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка ФК «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует Рубашко ТАСС. Накануне Кокорин опубликовал фото с празднования дня рождения своего друга Геннадия Куропаткина, на котором присутствовали 11 человек.В источнике
13
С чего всё начиналось
alt

ФК «Сочи» применит дисциплинарные меры к Кокорину в связи с нарушениями клубных правил

"В связи с нарушением правил внутреннего распорядка "Сочи" со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры", - сказал Рубашко. Кокорин этой зимой перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. На его счету шесть мячей в чемпионате России нынешнего сезона.
ТАСС Спорт 10:42
Подробнее о событии
alt

Кокорин будет наказан за нарушение социальной дистанции

ProstoProSport 12:42 
alt

«Сочи» применит дисциплинарные меры к Кокорину за нарушение правил клуба

Чемпионат 12:22
alt

Кокорину простили нарушение правил социального дистанцирования, штрафа не будет

Sport.ru 12:14
реклама
Главное
Новости