«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» Ивелина Попова
Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов может сменить клуб. По информации источника, переговоры с "Ростовом" о переходе болгарского полузащитника ведет "Сочи". Отмечается, что сам Ивелин хочет перейти в сочинский клуб.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» ведёт переговоры с «Ростовом» о переходе болгарского полузащитника Ивелина Попова. Игрок хочет перейти в сочинский клуб. Переход может состояться в летнее трансферное окно.
Metaratings вчера в 15:25