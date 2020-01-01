«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» Ивелина Попова

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов может сменить клуб. По информации источника, переговоры с "Ростовом" о переходе болгарского полузащитника ведет "Сочи". Отмечается, что сам Ивелин хочет перейти в сочинский клуб.