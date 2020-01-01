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«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» Ивелина Попова
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Газета.Ru
Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов может сменить клуб. По информации источника, переговоры с "Ростовом" о переходе болгарского полузащитника ведет "Сочи". Отмечается, что сам Ивелин хочет перейти в сочинский клуб.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Сочи» ведёт переговоры о переходе Ивелина Попова

Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» ведёт переговоры с «Ростовом» о переходе болгарского полузащитника Ивелина Попова. Игрок хочет перейти в сочинский клуб. Переход может состояться в летнее трансферное окно.
Чемпионат 14:34
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«Чемпионат»: «Сочи» ведет переговоры о переходе Попова

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