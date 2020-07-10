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«Сочи» намерен предложить Кокорину длительный контракт на €3 млн в год
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Футбольный клуб "Сочи" намерен предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт на сумму €3 млн в год.В источнике
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Подробнее о событии
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«Сочи» готов платить Кокорину 3 миллиона евро в год

Футбол России 17:00
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«Сочи» готов предложить Кокорину длительный контракт с зарплатой около 3 млн евро в год

Sports.ru 16:58
alt

«Сочи» готов предложить Кокорину контракт с зарплатой около € 3 млн в год

Чемпионат 16:48
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