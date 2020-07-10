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«Сочи» намерен предложить Кокорину длительный контракт на €3 млн в год
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Футбольный клуб "Сочи" намерен предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт на сумму €3 млн в год.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Сочи» готов предложить Кокорину контракт с зарплатой около € 3 млн в год

Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» готов предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт с зарплатой около € 3 млн в год. Кокорин перешёл в «Зенит» в 2016 году из «Динамо», где выступал на протяжении семи лет. В зимнее трансферное окно форвард на правах аренды перешёл в «Сочи».
Чемпионат вчера в 16:48
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«Чемпионат»: «Сочи» готов предложить Кокорину контракт с зарплатой около 3 миллионов евро в год

Матч ТВ 01:28
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«Сочи» предложит контракт Кокорину с зарплатой €3 млн в год

Нева Спорт 01:06
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«Сочи» готов предложить Кокорину длительный контракт с зарплатой около 3 млн евро в год

Sports.ru вчера в 16:58
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