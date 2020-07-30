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«Сочи» объявил об уходе Карапетяна
Sochinews
  • Sochinews
  • Sputnik Армения
  • Нева Спорт
  • Вести Сочи
Армянский нападающий Александр Карапетян покидает «Сочи». Карапетян присоединился к команде на сборах в Словении в конце июня 2019 года, где забил 4 мяча в 3 товарищеских матчах.В источнике
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«Сочи» подтвердил уход Карапетяна и Лагатора

Матч ТВ 18:04
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«Сочи» подтвердил уход Карапетяна и Лагатора

Sportbox.RU 18:04
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«Сочи» объявил об уходе Александра Карапетяна

Чемпионат 17:20
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