«Сочи» обыграет «Рубин» в матче 3-го тура РПЛ

Букмекерская компания «Винлайн» открыла линию на матч 3-го тура РПЛ, в котором «Сочи» примет «Рубин». На победу сочинцев можно поставить с коэффициентом 2,45.