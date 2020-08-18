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«Сочи» обыграет «Рубин» в матче 3-го тура РПЛ
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Букмекерская компания «Винлайн» открыла линию на матч 3-го тура РПЛ, в котором «Сочи» примет «Рубин». На победу сочинцев можно поставить с коэффициентом 2,45.В источнике
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«Сочи» обыграет «Рубин» в матче 3-го тура РПЛ

Metaratings 10:02
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«Сочи» — «Рубин». Прямая трансляция

Sport24.ru 09:27
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РПЛ. «Сочи» принимает «Рубин» и другие матчи 3-го тура

Sport.ru 09:14
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