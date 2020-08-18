НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФутболисты «Сочи» одержали волевую победу над «Рубином»Краснодар — Арсенал (Тула) 1:0 (Перерыв)«Сочи» и «Рубин» назвали составы на матч третьего тура РПЛСочи - Рубин: прогноз Егора Смакотина 18 августа 2020«Сочи» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Дюпин и Кварацхелия снова останутся без победыГлавноеФутболисты «Сочи» одержали волевую победу над «Рубином»Тедеско не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»Арустамян прокомментировал возможный переход Миранчука в «Аталанту»«Барселона» заплатит за Кумана 4-5 миллионов евроТрансфер бразильского защитника Фукса в ЦСКА подтвержденMetaratings«Сочи» обыграет «Рубин» в матче 3-го тура РПЛTricolor TV Magazine5Tricolor TV MagazineMetaratingsСпорт день за днемВести СочиСпорт-ЭкспрессБукмекерская компания «Винлайн» открыла линию на матч 3-го тура РПЛ, в котором «Сочи» примет «Рубин». На победу сочинцев можно поставить с коэффициентом 2,45.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Сочи» обыграет «Рубин» в матче 3-го тура РПЛMetaratings 10:02«Сочи» — «Рубин». Прямая трансляцияSport24.ru 09:27РПЛ. «Сочи» принимает «Рубин» и другие матчи 3-го тураSport.ru 09:14рекламаЕщё по темеФутболисты «Сочи» одержали волевую победу над «Рубином»Краснодар — Арсенал (Тула) 1:0 (Перерыв)«Сочи» и «Рубин» назвали составы на матч третьего тура РПЛСочи - Рубин: прогноз Егора Смакотина 18 августа 2020«Сочи» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Дюпин и Кварацхелия снова останутся без победыГлавноеФутболисты «Сочи» одержали волевую победу над «Рубином»Тедеско не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»Арустамян прокомментировал возможный переход Миранчука в «Аталанту»«Барселона» заплатит за Кумана 4-5 миллионов евроТрансфер бразильского защитника Фукса в ЦСКА подтвержденНовости