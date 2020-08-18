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«Рубин» Слуцкого набрал одно очко в трех первых турах РПЛ
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Казанский «Рубин» проиграл на выезде «Сочи» (2:3) в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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«Рубин» ни разу не выиграл в 3 матчах РПЛ, набрав 1 очко

Sports.ru вчера в 12:59
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«Сочи» — «Рубин». Прямая трансляция

Sport24.ru вчера в 09:27
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«Сочи» — «Рубин»: видеотрансляция матча чемпионата России

Спорт-Экспресс вчера в 09:00
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