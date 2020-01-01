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«Сочи» обыграл «Астану» в товарищеском матче. Кокорин не забил
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"Сочи" на сборах обыграл "Астану" (3:1). Новичок сочинцев Александр Кокорин, арендованный у "Зенита", забить не сумел.В источнике
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Не зажухнет ли Кокорин в Сочи? С Заболотным это уже случилось

Sportbox.RU 16:09
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«Сочи» с Кокориным в составе обыграл «Астану»

Sport.ru 11:15
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«Сочи» победил «Астану». Кокорин не отметился результативными действиями

Чемпионат 10:51
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