«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Футболисты «Сочи» обыграли «Краснодар» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Сочи встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили: Нобоа (47), Мостовой (90+3).