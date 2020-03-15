«Краснодар» уступил «Сочи» при пустых трибунах

Уже в дополнительное время окончательный счет установил Андрей Мостовой. 2:0 – неожиданная победа «Сочи». Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса игра прошла при пустых трибунах.