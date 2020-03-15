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«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
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Футболисты «Сочи» обыграли «Краснодар» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Сочи встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили: Нобоа (47), Мостовой (90+3).В источнике
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