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«Сочи» одержал победу над «Уралом» в матче чемпионата России
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"Сочи" нанес поражение екатеринбургскому "Уралу" в матче 21-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Андрей Мостовой и Кирилл Заика.В источнике
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