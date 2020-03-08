«Сочи» одержал победу над «Уралом» в матче чемпионата России

"Сочи" нанес поражение екатеринбургскому "Уралу" в матче 21-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Андрей Мостовой и Кирилл Заика.