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«Сочи» обыграл «Урал» в молодежном первенстве
Bookmaker-ratings.ru
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"Сочи" в матче молодежного первенства на своем поле одержал победу над "Уралом". Встреча завершилась со счетом 2:0.В источнике
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«Сочи» обыграл «Урал» в турнире молодежных команд

Советский спорт 05:34 
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«Сочи» одержал четвертую победу подряд в молодежном первенстве

Sportbox.RU 05:24
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«Сочи» одержал четвертую победу подряд в молодежном первенстве

Матч ТВ 05:24
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