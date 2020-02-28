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«Сочи» официально представил Кокорина и Рами
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Состоялась официальная презентация новичков «Сочи» Александра Кокорина и Адиля Рами. Форвард Кокорин перешел в сочинский клуб 17 февраля, защитник Рами – 22 февраля.В источнике
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