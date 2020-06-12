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«Сочи» начал продажу билетов на матч с «Ростовом»
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«Сочи» на официальном сайте объявил о старте продаж билетов на игру с «Ростовом».В источнике
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«Сочи» начал продажу билетов на матч с «Ростовом». Цена - от 800 рублей

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«Сочи» сообщил болельщикам о ценах на билеты с помощью кричащего суслика

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«Билеты стали дороже! Зато они есть!» «Сочи» оригинальным образом сообщил болельщикам о повышении цен

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