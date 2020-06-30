«Сочи» оштрафует Кокорина за нарушение правил внутреннего распорядка
«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует Рубашко ТАСС. Напомним, Кокорин этой зимой перебрался из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.В источнике
С чего всё начиналось
"В связи с нарушением правил внутреннего распорядка "Сочи" со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры", - сказал Рубашко. Кокорин этой зимой перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. На его счету шесть мячей в чемпионате России нынешнего сезона.
Петербургский дневник вчера в 19:50