«Сочи» сыграет с «Тамбовом» в пятом туре РПЛ 25 августа

Сегодня состоятся первые матчи 5 тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги Одним из таких станет встреча между футбольными клубами "Сочи" и "Тамбов".