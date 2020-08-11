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«Сочи» подписал контракт с Жоаозиньо
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Полузащитник Жоаозиньо стал игроком "Сочи", сообщается в официальном Twitter футбольного клуба. Игрок будет выступать за команду под 22-м номером.В источнике
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