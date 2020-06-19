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Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-Дону
«Ростов» договорился о проведении матча с «Сочи»
Sports.ru
  • Известия0:49
«Ростов» обратился в РПЛ с просьбой перенести игру, мы настояли на ее проведении сегодня. Больше добавить тут нечего, – приводит ТАСС слова гендиректора «Сочи» Дмитрий Рубашко.В источнике
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