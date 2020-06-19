«Ростов» договорился о проведении матча с «Сочи»

«Ростов» обратился в РПЛ с просьбой перенести игру, мы настояли на ее проведении сегодня. Больше добавить тут нечего, – приводит ТАСС слова гендиректора «Сочи» Дмитрий Рубашко.