«Сочи» пока не платил «Зениту» за выход Кокорина на поле
«Сочи» пока не выплатил «Зениту» установленную сумму, чтобы нападающий Александр Кокорин мог выйти на поле в матче двадцать седьмого тура российской Премьер-лиги. Об этом рассказал генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», по арендному договору между «Зенитом» и «Сочи» участие находящегося в аренде у новичка РПЛ форварда Александра Кокорина в матче 27-го тура с петербуржцами стоит порядка 25 миллионов рублей.