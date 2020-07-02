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«Сочи» пока не платил «Зениту» за выход Кокорина на поле
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«Сочи» пока не выплатил «Зениту» установленную сумму, чтобы нападающий Александр Кокорин мог выйти на поле в матче двадцать седьмого тура российской Премьер-лиги. Об этом рассказал генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.В источнике
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С чего всё начиналось
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Сколько нужно заплатить, чтобы Кокорин сыграл против «Зенита»

Как стало известно «СЭ», по арендному договору между «Зенитом» и «Сочи» участие находящегося в аренде у новичка РПЛ форварда Александра Кокорина в матче 27-го тура с петербуржцами стоит порядка 25 миллионов рублей.
Спорт-Экспресс 07:46
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Медведев ответил, будет ли Кокорин играть против «Зенита»

Невские Новости 11:52
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Александр Медведев рассказал, выплатил ли «Сочи» компенсацию «Зениту» за участие Кокорина в их очном матче

BetOn 11:21
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Оплатил ли «Сочи» участие Кокорина в матче с «Зенитом»? Отвечает гендиректор петербургского клуба

Спорт-Экспресс 10:05
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