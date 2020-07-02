«Сочи» пока не платил «Зениту» за выход Кокорина на поле

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«Сочи» пока не выплатил «Зениту» установленную сумму, чтобы нападающий Александр Кокорин мог выйти на поле в матче двадцать седьмого тура российской Премьер-лиги. Об этом рассказал генеральный директор питерского клуба Александр Медведев. В источнике