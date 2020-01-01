НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Сочи» договорился с футболистами о сокращении зарплаты на 50%Кокорин и Мостовой не вернутся из «Сочи» в «Зенит» до конца арендыАгент назвал переход Кокорина в «Сочи» политической игрой«Сочи» выплатил премиальные игрокам за выход в РПЛКокорин показал танцующего перед телевизором двухлетнего сынаГлавноеОставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом форматеХованцев: поколение российских биатлонистов выросло на допинге«Сочи» попросит Кокорина вернуть часть зарплаты, выданной авансомХавбек «Уфы» Фомин может перейти в итальянский клубБалотелли рассказал о знакомстве с ИбрагимовичемВести.Ru«Сочи» попросит Кокорина вернуть часть зарплаты, выданной авансомСпорт-Экспресс18Спорт-ЭкспрессФутбол РоссииMetaratingsИнфо24Bookmaker-ratings.ruМатч ТВСпорт день за днемFootballHDВести.RuSoccer.ruТелеканал 360°LiveSport.ruSports.ruНева СпортРадио Комсомольская правдаЮгополисРБКODDS.ruФутбольный клуб "Сочи" на текущей неделе обсудит с нападающим команды Александром Кокориным возврат им части зарплаты, которая была выдана форварду в виде аванса.В источнике Комментировать11Подробнее о событии «Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданного ему авансаMetaratings 12:16«Сочи» планирует обсудить с Кокориным вопрос c возвратом зарплатыProstoProSport 09:25 Агент Кокорина жестко отреагировал на информацию о возвращении части зарплаты в «Сочи»Sportbox.RU 11:17рекламаЕщё по теме«Сочи» договорился с футболистами о сокращении зарплаты на 50%Кокорин и Мостовой не вернутся из «Сочи» в «Зенит» до конца арендыАгент назвал переход Кокорина в «Сочи» политической игрой«Сочи» выплатил премиальные игрокам за выход в РПЛКокорин показал танцующего перед телевизором двухлетнего сынаГлавноеОставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом форматеХованцев: поколение российских биатлонистов выросло на допинге«Сочи» попросит Кокорина вернуть часть зарплаты, выданной авансомХавбек «Уфы» Фомин может перейти в итальянский клубБалотелли рассказал о знакомстве с ИбрагимовичемНовости