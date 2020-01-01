«Сочи» попросит Кокорина вернуть часть зарплаты, выданной авансом

Футбольный клуб "Сочи" на текущей неделе обсудит с нападающим команды Александром Кокориным возврат им части зарплаты, которая была выдана форварду в виде аванса.