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«Сочи» попросит Кокорина вернуть часть зарплаты, выданной авансом
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Футбольный клуб "Сочи" на текущей неделе обсудит с нападающим команды Александром Кокориным возврат им части зарплаты, которая была выдана форварду в виде аванса.В источнике
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Подробнее о событии
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«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданного ему аванса

Metaratings 12:16
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«Сочи» планирует обсудить с Кокориным вопрос c возвратом зарплаты

ProstoProSport 09:25 
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Агент Кокорина жестко отреагировал на информацию о возвращении части зарплаты в «Сочи»

Sportbox.RU 11:17
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