«Сочи» предложил контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона евро в год
Сегодня, 10 июля, «Чемпионат.com» сообщил о том, что Кокорину было предложение соглашение на продолжительное время и заработной платой в 3 миллиона евро в год. Напомним, что в конце текущего сезона у Кокорина заканчивается контракт с «Зенитом» и он становится свободным агентом.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» готов предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт с зарплатой около € 3 млн в год. Кокорин перешёл в «Зенит» в 2016 году из «Динамо», где выступал на протяжении семи лет. В зимнее трансферное окно форвард на правах аренды перешёл в «Сочи».