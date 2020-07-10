«Сочи» предложил контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона евро в год

Сегодня, 10 июля, «Чемпионат.com» сообщил о том, что Кокорину было предложение соглашение на продолжительное время и заработной платой в 3 миллиона евро в год. Напомним, что в конце текущего сезона у Кокорина заканчивается контракт с «Зенитом» и он становится свободным агентом.